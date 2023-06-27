Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:00, 27 июня 2023Мир

Макрон обсудит со Столтенбергом помощь Украине и усиление связей НАТО и ЕС

Макрон обсудит со Столтенбергом подготовку к саммиту НАТО и помощь альянса Украине

Фото: Yoan Valat / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон 28 июня встретится в Вильнюсе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

«Эта встреча будет посвящена подготовке саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля», — сказано в коммюнике. Отмечается, что на встрече будет также обсуждаться усиление связей между Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что на ближайшей встрече лидеров стран-членов НАТО в Литве будет обсуждаться вопрос поддержки Украины и выделение нового пакета военной помощи.

Материалы по теме:
Leopard, Миг-29 и Storm Shadow: какое оружие хочет использовать Украина во время контрнаступления?
Leopard, Миг-29 и Storm Shadow:какое оружие хочет использовать Украина во время контрнаступления?
13 июня 2023
Украинское контрнаступление захлебывается. Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
Украинское контрнаступление захлебывается.Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
22 июня 2023

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак уже заявил, что на мероприятии Украина может получить приглашение в НАТО. Причем это должно произойти по упрощенной процедуре. Позже президент Украины Зеленский сказал, что для приглашения Киева в НАТО есть все политические основания.

В то же время глава МИД Италии Антонио Таяни сказал, что время для вступления Украины в НАТО еще не пришло.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко рассказал об оценке Путиным дел на фронте
    Древняя акула мегалодон оказалась теплокровной
    Жители Южной Кореи помолодеют на один или два года за день
    Россиян призвали отказаться от трех продуктов в жару
    Парень сбрил волосы и брови в прямом эфире ради денег и остался ни с чем
    Шакира узнала об изменах Жерара Пике из СМИ
    Лукашенко заступился за Шойгу
    Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию
    Показ Marc Jacobs сравнили с мятежом ЧВК «Вагнер»
    Путин назвал расходы бюджета на содержание ЧВК «Вагнер»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.