Макрон обсудит со Столтенбергом помощь Украине и усиление связей НАТО и ЕС

Макрон обсудит со Столтенбергом подготовку к саммиту НАТО и помощь альянса Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон 28 июня встретится в Вильнюсе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

«Эта встреча будет посвящена подготовке саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля», — сказано в коммюнике. Отмечается, что на встрече будет также обсуждаться усиление связей между Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что на ближайшей встрече лидеров стран-членов НАТО в Литве будет обсуждаться вопрос поддержки Украины и выделение нового пакета военной помощи.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак уже заявил, что на мероприятии Украина может получить приглашение в НАТО. Причем это должно произойти по упрощенной процедуре. Позже президент Украины Зеленский сказал, что для приглашения Киева в НАТО есть все политические основания.

В то же время глава МИД Италии Антонио Таяни сказал, что время для вступления Украины в НАТО еще не пришло.