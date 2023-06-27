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09:53, 27 июня 2023Экономика

Российское министерство задолжало миллионы из-за санкций

«Известия»: Минтруд задолжал МАСО 33,5 тысячи франков из-за санкций на переводы за границу

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российское Министерство труда не смогло выплатить членский взнос Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО), в результате чего у ведомства образовался долг в 33,5 тысячи швейцарских франков (3,1 миллиона рублей), пишут «Известия» со ссылкой на отчет Счетной палаты об исполнении бюджета министерства за 2022 год.

МАСО, в которую входят 156 стран, занимается продвижением единой мировой политики в сфере соцзащиты населения. Главный административный центр МАСО — Генеральный секретариат — находится в Женеве.

Сложности с выплатой членского взноса у Минтруда возникли из-за введенных Евросоюзом санкций на денежные переводы из России, рассказали в пресс-службе ведомства. Так как МАСО не является специализированным учреждением ООН, швейцарский банк блокировал переводы от российского ведомства на счет ассоциации. Тем не менее Минтруд России все еще остается членом МАСО, несмотря на долг.

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Ранее стало известно, что Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не стала рассматривать вопрос о включении России ни в черный, ни в серый список на июньской пленарном заседании. Однако в FATF предупредили, что в целях защиты международной финансовой системы все юрисдикции, входящие в группу, должны оставаться бдительными в отношении рисков, связанных с обходом антироссийских санкций.

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    Софья Ермакова
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