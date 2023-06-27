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08:21, 27 июня 2023Россия

Минздрав раскрыл подробности о восьми пострадавших в ДТП на российской трассе

Минздрав: двое из восьми пострадавших в ДТП в Самарской области в тяжелом состояниии

Фото: страница Большеглушицкого района Самарской области в «ВКонтакте»

После аварии на трассе А-300 в Самарской области пострадали восемь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Подробности о получивших травмы раскрыли в Минздраве, передает ТАСС.

По информации министерства, остальные шесть пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Раненым оказывается необходимая помощь, процесс помощи получившим травмы контролирует Федеральный центр медицины катастроф.

Об аварии в российском регионе стало известно в ночь на вторник, 27 июня. Она произошла в Большеглушицком районе Самарской области, на дороге столкнулись Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. Предварительно, причиной ДТП мог стать выезд на встречную полосу.

Ранее три фуры и легковой автомобиль попали в аварию под Нижним Новгородом. Большегрузы столкнулись и раздавили автомобиль, в котором находились пять человек, в том числе двое младенцев 2023 года рождения.

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    Анастасия Шейкина
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