Минздрав раскрыл подробности о восьми пострадавших в ДТП на российской трассе

Минздрав: двое из восьми пострадавших в ДТП в Самарской области в тяжелом состояниии

После аварии на трассе А-300 в Самарской области пострадали восемь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Подробности о получивших травмы раскрыли в Минздраве, передает ТАСС.

По информации министерства, остальные шесть пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Раненым оказывается необходимая помощь, процесс помощи получившим травмы контролирует Федеральный центр медицины катастроф.

Об аварии в российском регионе стало известно в ночь на вторник, 27 июня. Она произошла в Большеглушицком районе Самарской области, на дороге столкнулись Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. Предварительно, причиной ДТП мог стать выезд на встречную полосу.

Ранее три фуры и легковой автомобиль попали в аварию под Нижним Новгородом. Большегрузы столкнулись и раздавили автомобиль, в котором находились пять человек, в том числе двое младенцев 2023 года рождения.