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00:50, 27 июня 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом виде мошенничества на фоне мятежа

Мошенники организовали фейковые сборы донатов в поддержку ЧВК «Вагнер»

Фото: Pixabay

Куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова предупредила, что на фоне мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина мошенники организовали фейковые сборы донатов в поддержку мятежников. Также, по ее словам, распространялись фишинговые ссылки, переходя по которым на смартфоны устанавливалось приложение, которое позволяло злоумышленникам пользоваться банковскими приложениями пострадавших, сообщают «Известия».

«Часть профилей распространяли сообщения, содержащие недостоверную информацию о скорой смене власти и необходимости поддержать группу "Вагнера" донатами», — заявила эксперт.

В итоге люди переходили по ссылкам на электронные кошельки и вводили данные своих карт, после чего их средства оказывались у мошенников. Храпунова считает, что к атакам на тревожную аудиторию причастны украинские кибермошенники, в частности Центр информационно-психологических операций Украины.

Ранее координатор Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл предположил, как в КНР отнеслись к вооруженному мятежу, организованному главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он выразил мнение, что Пекин был встревожен этой попыткой.

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    Марина Совина
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