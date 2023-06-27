В Госдуме высказались об отмене НДФЛ для одной категории граждан

Депутат Бессараб предложила отменить НДФЛ для тех, кто получает МРОТ

Вопрос о введении более прогрессивной шкалы подоходного налога поднимался неоднократно, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она предложила отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, которые после вычета получают меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее фракция ЛДПР разработала и направила на отзыв в правительство законопроект об отмене НДФЛ для граждан, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей в месяц. По мнению авторов инициативы, благодаря этому россияне с низким уровнем зарплат смогут повысить свой уровень жизни, поскольку им удастся сохранить больше денег.

По мнению Бессараб, было бы логичнее защитить самых малоимущих работающих граждан. «Что касается текущей инициативы, я думаю, что она вряд ли пройдет с учетом порога в 30 тысяч рублей, который установлен. Достаточно сложно объяснить такую черту. Почему именно 30 тысяч? Было бы, наверное, правильно установить МРОТ и таким образом помочь гражданам, которые, работая, получают меньше МРОТ, потому что после вычета остается на 13 процентов меньше этой суммы», — высказалась парламентарий.

Собеседница «Ленты.ру» также обратила внимание, что вопрос о введении более прогрессивной шкалы подоходного налога поднимался неоднократно. Она отметила, что сегодня есть либо 13 процентов, либо 20 процентов для тех, у кого доходы выше 5 миллионов рублей. Получается, что для низкооплачиваемых граждан нет никаких преференций.

Ранее стало известно, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении единой ставки НДФЛ для сотрудников, которые удаленно работают на российские компании как в стране, так и за ее пределами.

