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13:10, 27 июня 2023Мир

Маск назвал безумием «призывы» американского сенатора убивать русских

Илон Маск назвал «заявление» сенатора США Грэма об убийстве русских жестокостью

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск назвал «безумием и жестокостью» якобы сделанное сенатором Линдси Грэмом заявление о том, что США эффективно тратят деньги, убивая русских. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Американский предприниматель Дэвид Сакс и Маск обсуждали в Twitter видео празднования Дня молодежи в России. Сакс заявил, что Грэм назвал убийство этих людей наилучшим способом потратить деньги США.

«Было безумием и жестокостью с его (Грэма — прим. "Ленты.ру") стороны сказать такое», — ответил ему Маск. Он намекнул, что молодые люди на видео вряд ли хотят участвовать в боевых действиях, иначе их бы не стали призывать в войска.

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Видеозапись с участием Грэма в конце мая опубликовали украинские СМИ. В ней он сказал, что США эффективно тратят деньги, в результате чего умирают россияне.

Представитель МИД России Мария Захарова предложила ему объяснить свои слова.

Позже стало известно, что видео смонтировали. Об этом сообщало Reuters со ссылкой на полную видеозапись.

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    Александр Слабиев
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