Маск назвал безумием «призывы» американского сенатора убивать русских
Американский миллиардер Илон Маск назвал «безумием и жестокостью» якобы сделанное сенатором Линдси Грэмом заявление о том, что США эффективно тратят деньги, убивая русских. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Американский предприниматель Дэвид Сакс и Маск обсуждали в Twitter видео празднования Дня молодежи в России. Сакс заявил, что Грэм назвал убийство этих людей наилучшим способом потратить деньги США.
«Было безумием и жестокостью с его (Грэма — прим. "Ленты.ру") стороны сказать такое», — ответил ему Маск. Он намекнул, что молодые люди на видео вряд ли хотят участвовать в боевых действиях, иначе их бы не стали призывать в войска.
Видеозапись с участием Грэма в конце мая опубликовали украинские СМИ. В ней он сказал, что США эффективно тратят деньги, в результате чего умирают россияне.
Представитель МИД России Мария Захарова предложила ему объяснить свои слова.
Позже стало известно, что видео смонтировали. Об этом сообщало Reuters со ссылкой на полную видеозапись.