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00:05, 28 июня 2023Россия

Названы имена двух погибших во время мятежа летчиков

Псковский губернатор: среди сбитых 24 июня ЧВК «Вагнер» летчиков был экипаж Ка-52

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военных летчиков, погибших 24 июня во время мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Среди них были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: экипаж Ка-52 – подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников», — сказал он. По словам губернатора, военнослужащие сделали все, «чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников».

Ранее сообщалось, что минимум два вертолета и один самолет были сбиты бойцами ЧВК «Вагнер» в Воронежской области в ходе мятежа 24 июня. По данным военкоров, всего за время мятежа потерпели крушение шесть вертолетов и один самолет.

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    Марина Совина
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