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22:03, 27 июня 2023Мир

В России пообещали продолжать разочаровывать русофобов

Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Россия продолжит разочаровывать русофобов

Фото: Илона Палей

То, как разрешилась ситуация с попыткой мятежа в России, разочаровало русофобов. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Он указал, что страна после событий минувших выходных «стала сильнее, и это очевидно для всех, кто непредвзято следит за Россией». Дипломат добавил, что Москва продолжит и дальше разочаровывать тех, кто имеет русофобский взгляд.

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    Марина Совина
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