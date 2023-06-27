В ООН зафиксировали рост числа нарушений закона со стороны украинских силовиков

ООН зафиксировала рост числа случаев нарушения закона со стороны украинских силовиков с 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

Сообщается о 75 случаях произвольного задержания гражданских лиц — 17 женщин, 57 мужчин и одного ребенка. Некоторые случаи были «насильственными исчезновениями», совершенными правоохранительными органами или Вооруженными силами Украины.

В апреле ООН уже выражала обеспокоенность возможными нарушениями прав человека на Украине, но со стороны Вооруженных сил России и представителей частных военных компаний.

При этом независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине сообщила, что у них нет доказательств происходящего в стране геноцида, о котором часто упоминают украинские власти.