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17:05, 27 июня 2023Силовые структуры

Российскому рецидивисту дали 3 года за сопротивление полицейским при задержании

Под Вологдой рецидивисту, который оказал сопротивление полицейским, дали три года

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Шексне суд отменил условно-досрочное освобождение 37-летнему рецидивисту и отправил его в колонию на три года и 10 месяцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Вологодской области.

Его признали виновным в оскорблении полицейских и применении насилия в отношении них. Мужчина был заключен под стражу в зале суда. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в октябре 2022 года нетрезвый фигурант стал нарушать общественный порядок. Это заметили двое сотрудников МВД. Когда они попытались остановить мужчину, он сначала оскорбил их на глазах у других прохожих, а затем попытался убежать. При задержании он стал оказывать сопротивление и нанес правоохранителям удары головой и ногой.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области осудили на три года мужчину, ударившего по лицу сотрудника МВД.

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