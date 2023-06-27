Психотерапевт подсказала способ меньше ссориться с родителями

Психотерапевт Оверстрит посоветовала живущим с родителями взрослым сохранять автономию

Чтобы меньше ссориться с родителями, следует выстраивать в общении с ними границы, четко сообщать о своих жизненных целях и всегда проявлять уважение, считает психотерапевт Кристи Оверстрит. Эти и другие способы избежать семейных конфликтов она назвала в беседе с Insider.

Специалистка подчеркнула, что даже в моменты ссор необходимо относиться к родителям с той же степенью уважения, с какой хочется, чтобы и они относились к вам. Если они отвечают оскорблениями, то Оверстрит советует не зацикливаться на этом и принять факт, что контролировать можно лишь собственные поступки. Однако для уменьшения конфликтных ситуаций она рекомендовала четко и заранее говорить о своих ожиданиях и планах, выстроить границы и сохранять автономию в решениях и поступках.

Оверстрит подсказала несколько способов, которые помогут взрослым детям меньше ссориться с родителями, даже если они живут вместе под одной крышей. Специалистка посоветовала обустроить личное пространство, самостоятельно выполнять бытовые дела и не позволять родителям обслуживать себя. Кроме того, психотерапевт рекомендовала поставить перед собой четкую жизненную цель, достижение которой поможет съехать от родителей — накопить определенную сумму, получить образование или найти работу.

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