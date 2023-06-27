В Кремле отреагировали на данные о переговорах по Украине в июле

Песков заявил, что ему неизвестно о возможности проведения в июле переговоров по Украине

В Кремле ничего не знают о возможности проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине, которые якобы должны пройти в июле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее немецкий телеканал ARD заявил, что в конце июня в Копенгагене прошла секретная встреча по мирному урегулированию на Украине, где участвовали представители Запада, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Сообщалось, что дипломаты этих стран решили провести официальные переговоры по перемирию на Украине в июле.