План по снижению продаж алкоголя и табака в России провалился

Счетная палата сообщила о провале плана по снижению потребления табака и алкоголя в РФ

В минувшем году показателей федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в области снижения потребления табака и алкоголя в России достичь не удалось, хотя средства на реализацию мероприятий были потрачены в полном объеме. Об этом со ссылкой на заключение об исполнении федерального бюджета за 2022 год в Минтруде пишет РБК.

Аудиторы отметили, что в уточненном отчете о реализации проекта говорится об отсутствии отклонений, хотя это не так. Продажи сигарет и папирос на душу населения должны были составить 1,25 тысячи штук, а в реальности достигли 1,41 тысячи. Алкоголя хотели продать не более 6,22 литра на одного человека, а продали 6,45 литра.

Провал в этом вопросе в Минздраве объяснили недостаточной информированностью населения о вреде потребления табака, малым количеством корпоративных и муниципальных мероприятий, направленных на борьбу с курением. Кроме того, в ведомстве напомнили о возможности применять налоговые меры для снижения доступности сигарет и папирос для населения.

В случае с алкоголем Минздрав считает причиной невыполнения плана продолжающуюся рекламу крепкой алкогольной продукции, а также отсутствие у муниципалитетов права вводить сухой закон — на время или постоянный. Также специалисты считают, что показателя можно было бы достигнуть с помощью запрета на продажу крепкого алкоголя в продуктовых магазинах.

В свою очередь президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев напоминает, что при усилении административной борьбы с употреблением алкоголя возрастает его нелегальный оборот. Он указал, что в 2022 году российские предприятия произвели 6,2 миллиона декалитров медицинского спирта, который продается без акциза. При этом потребность нужд здравоохранения в нем составляет 1,5 миллиона декалитров в год.

Ранее комитет по экономической политике Госдумы предложил ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на всю алкогольную продукцию. Также депутаты хотят отменить мораторий на проверку продавцов всех видов спиртного.