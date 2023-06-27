Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:08, 27 июня 2023Мир

Саудовский принц выразил Путину поддержку в связи с событиями 24 июня

Кремль: саудовский принц выразил Путину поддержку в связи с событиями в России 24 июня

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд по телефону выразил президенту России Владимир Путину поддержку в связи с событиями, которые произошли 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

«В связи с событиями в России 24 июня Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», — сказано в сообщении.

Кроме того, политики коснулись вопроса дальнейшего развития взаимовыгодного российско-саудовского сотрудничества.

Ранее спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации полностью поддерживает президента России Владимира Путина и понимает необходимость консолидации общества во время попытки военного переворота.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    «Если рухнет Россия, мы останемся под обломками». Что Лукашенко рассказал о мятеже Пригожина?
    Дания отказалась снижать требования по вступлению в ЕС для Украины
    Жительница Подмосковья голыми руками забила мужа до смерти
    Эстония объявила о создании механизма передачи российских средств Украине
    Дания начала подготовку украинских пилотов F-16
    Известный хореограф снова обвинил Майкла Джексона в педофилии
    Россияне скупали криптовалюту на фоне сообщений о мятеже ЧВК «Вагнер»
    Россияне назвали отсутствие обручального кольца причиной разлада в паре
    Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки
    В Петербурге из земли забил фонтан
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.