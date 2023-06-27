Устроивший стрельбу в гей-клубе американец получил пять пожизненных сроков

Устроивший в прошлом году стрельбу в гей-клубе американец получил пять пожизненных сроков

Устроивший в прошлом году стрельбу в гей-клубе американец получил пять пожизненных сроков, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление судьи.

Отмечается, что 22-летний Андерсон Ли Олдрич признал себя виновным в пяти убийствах и не имеет возможности помилования и досрочного освобождения.

Подсудимый также признал 46 покушений на убийства первой степени, а также два преступления на почве предубеждения.

В 2022 году Андерсон Ли Олдрич устроил стрельбу в клубе в городе Колорадо-Спрингс, в результате которой погибли пять человек и 18 получили ранения. Сообщение о стрельбе в Club Q поступило в ночь на 20 ноября. Очевидцы сообщили, что ворвавшийся в заведение мужчина стреляет из длинноствольного ружья. Стражи порядка прибыли на место через шесть минут и задержали нападавшего.

