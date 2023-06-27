Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:16, 27 июня 2023Мир

Устроивший стрельбу в гей-клубе американец получил пять пожизненных сроков

Устроивший в прошлом году стрельбу в гей-клубе американец получил пять пожизненных сроков

Фото: Unsplash.com

Устроивший в прошлом году стрельбу в гей-клубе американец получил пять пожизненных сроков, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление судьи.

Отмечается, что 22-летний Андерсон Ли Олдрич признал себя виновным в пяти убийствах и не имеет возможности помилования и досрочного освобождения.

Подсудимый также признал 46 покушений на убийства первой степени, а также два преступления на почве предубеждения.

В 2022 году Андерсон Ли Олдрич устроил стрельбу в клубе в городе Колорадо-Спрингс, в результате которой погибли пять человек и 18 получили ранения. Сообщение о стрельбе в Club Q поступило в ночь на 20 ноября. Очевидцы сообщили, что ворвавшийся в заведение мужчина стреляет из длинноствольного ружья. Стражи порядка прибыли на место через шесть минут и задержали нападавшего.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В России призвали создать контрактную армию из семи миллионов военных
    Американский миллиардер погиб в аварии на гоночной трассе
    Устроивший стрельбу в гей-клубе американец получил пять пожизненных сроков
    Организаторы секс-чемпионата запретили участникам дышать свежим воздухом
    В России рассказали о плохом сигнале для Зеленского
    Маска встревожила возможность «американизации» конфликта на Украине
    В Запорожье предупредили о попытке ВСУ срезать Времевской выступ
    В ОАЭ заявили о важности сохранения стабильности в России
    В России назвали цель 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза
    В России предложили повышать пенсии дважды в год в течение двух лет
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.