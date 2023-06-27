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13:26, 27 июня 2023Путешествия

Названы самые недооцененные туристами регионы России

МТС Travel: Югра, Тыва и Коми стали самыми недооцененными туристами регионами России

Фото: Alexei Butorin / Russian Look / Globallookpress.com

Самыми недооцененными туристами российскими регионами стали Югра, Тыва и Коми. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования отелей МТС Travel.

Уточняется, что в указанных местах проживание будет стоить дешевле популярных локаций. В то же время, отмечается в материале, поездка туда оставит яркие впечатления у туристов. К примеру, в Югре путешественники могут посетить одно из этнографических стойбищ хантов и манси. Номер в отеле в сутки обойдется там в 3,8 тысячи рублей на человека.

В Коми эксперты советуют посмотреть Финно-угорский этнопарк с арт-объектами, святыми источниками и подземным городом. Кроме того, в республике можно устроить экскурсию на вертолете, снегоходе или лодке. Здесь гостиница будет стоить 3,2 тысячи рублей.

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Размещение в Тыве обойдется немного дороже — 5,2 тысячи рублей в сутки. Тем не менее регион может предложить туристам остановки в юртах, шаманские обряды и походы в горы.

Ранее в мае аналитики МТС Travel назвали Бурятию главной альтернативой Сочи для отдыха летом 2023 года. Специалисты отметили, что средняя цена на объекты размещения в республике летом составляет 3,9 тысячи рублей в сутки, что в 2,5 раза меньше цен на аналогичное жилье на популярном черноморском курорте.

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    Зарина Дзагоева
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