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13:17, 27 июня 2023Ценности

Одна деталь во внешнем виде Роналду на новом фото смутила фанатов

Черные ногти на ногах футболиста Криштиану Роналду на новом фото смутили фанатов

Фото: @cristiano

Португальский футболист Криштиану Роналду поделился новым фото с отдыха на яхте и смутил фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 38-летний знаменитость позирует в черных шортах с золотистым орнаментом, сидя на диване. На нем также массивные часы и кольцо.

Поклонники, в свою очередь, заметили одну деталь во внешнем виде спортсмена и принялись писать об этом в комментариях под постом, которые набрал более восьми миллионов лайков. «Подскажите, пожалуйста, зачем Криштиану красит ногти на ногах?», «Сходил на педикюр?», «Очень странно, что мало комментариев про его черные ногти на ногах», «Сейчас все женщины оценили твой педикюр», «Что у него на пальцах ног? Краска или лак? Что-то странное», — высказывались они.

В ноябре 2022 года известный регбист Майк Тиндалл принял участие в телешоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда» (I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!) и подвергся насмешкам со стороны ведущих из-за «трусов жены». Так, операторы реалити-шоу запечатлели 44-летнего спортсмена без одежды на берегу ручья недалеко от лагеря. В кадре он появился в плавках с изображением волнистых попугаев. Один из ведущих программы поднял его на смех и предположил, что трусы принадлежат его жене Заре.

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    Карина Черных
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