Одна деталь во внешнем виде Роналду на новом фото смутила фанатов

Черные ногти на ногах футболиста Криштиану Роналду на новом фото смутили фанатов

Португальский футболист Криштиану Роналду поделился новым фото с отдыха на яхте и смутил фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 38-летний знаменитость позирует в черных шортах с золотистым орнаментом, сидя на диване. На нем также массивные часы и кольцо.

Поклонники, в свою очередь, заметили одну деталь во внешнем виде спортсмена и принялись писать об этом в комментариях под постом, которые набрал более восьми миллионов лайков. «Подскажите, пожалуйста, зачем Криштиану красит ногти на ногах?», «Сходил на педикюр?», «Очень странно, что мало комментариев про его черные ногти на ногах», «Сейчас все женщины оценили твой педикюр», «Что у него на пальцах ног? Краска или лак? Что-то странное», — высказывались они.

