Экс-министр соцполитики Украины: Россия за 3 дня превзошла контрнаступленние ВСУ

Власти Украины занимались возведением потемкинских деревень вместо укреплений и линий обороны под Харьковом. Как результат — российские войска в рамках спецоперации (СВО) за три дня превзошли контрнаступление Вооруженных сил республики (ВСУ), продвинувшись вперед настолько, насколько украинцы не смогли летом 2023 года на бронетехнике, заявил экс-министр соцполитики Андрей Рева журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

«Он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») Харьковскую область приводил в пример — какие там молодцы, как они там строят. Как только противник начал наступать, оказалось, что (линии обороны — прим. «Ленты.ру») построены там, где не нужны, и не построены там, где нужны. Более того, они не достроены», — подчеркнул Рева.

В то же время российская армия возводила такие укрепления во время украинского контрнаступления, что за четыре месяца ВСУ смогли пробиться вперед только на 8-12 километров, так и не дойдя до первой линии обороны — «линии Суровикина», сравнил ситуации бывший министр.

По его словам, россияне смогли грамотно организовать полосу обеспечений, расставить минно-взрывные заграждения, контрэскарпы для противотанковой обороны и бетонные «зубы дракона». Рева пожаловался, что все это сопровождалось постоянным огневым контролем со стороны ВС РФ, из-за чего продвижение ВСУ было очень сильно замедленно.

«Здесь же полосу обеспечения прошли русские пешком, — если бы они ехали, это было бы быстрее, но они прошли пешком пять километров за три дня, не встречая практически сопротивления», — подытожил министр.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков рассказал, что ситуация на фронте с каждым днем становится все хуже для ВСУ. Армии постоянно приходится перебрасывать свои резервы из-за проблем на нескольких направлениях одновременно.