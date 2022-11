Известного спортсмена подняли на смех на телешоу из-за «трусов жены»

Регбист Майк Тиндал появился на телешоу в трусах с изображением волнистых попугаев

Известный регбист Майк Тиндалл принял участие в телешоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда» (I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!) и подвергся насмешкам со стороны ведущих из-за «трусов жены». Соотвествующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Так, операторы реалити-шоу запечатлели 44-летнего спортсмена без одежды на берегу ручья, который расположен недалеко от лагеря. В кадре он появился в плавках с изображением волнистых попугаев.

Один из ведущих программы поднял его на смех и предположил, что трусы принадлежат его жене Заре. «Я вам скажу, что стало для нас шоком. Тинд, как насчет купальников? Мне очень хочется знать, какие мысли сейчас у Зары. Наверняка, она думала "куда делись плавки от бикини!"» — с иронией высказался он.

