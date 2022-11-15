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09:05, 15 ноября 2022Ценности

Известного спортсмена подняли на смех на телешоу из-за «трусов жены»

Регбист Майк Тиндал появился на телешоу в трусах с изображением волнистых попугаев

Фото: Matthew Horwood / Getty Images

Известный регбист Майк Тиндалл принял участие в телешоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда» (I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!) и подвергся насмешкам со стороны ведущих из-за «трусов жены». Соотвествующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Так, операторы реалити-шоу запечатлели 44-летнего спортсмена без одежды на берегу ручья, который расположен недалеко от лагеря. В кадре он появился в плавках с изображением волнистых попугаев.

Один из ведущих программы поднял его на смех и предположил, что трусы принадлежат его жене Заре. «Я вам скажу, что стало для нас шоком. Тинд, как насчет купальников? Мне очень хочется знать, какие мысли сейчас у Зары. Наверняка, она думала "куда делись плавки от бикини!"» — с иронией высказался он.

Ранее американский художник по костюмам Лоу Роуч и стилист популярной актрисы Зендаи появился на публике в традиционно женской одежде и привлек внимание фотографов. Гостя премии CFDA Fashion Awards, которая состоялась в Нью-Йорке, запечатлели в белом платье длины макси в черный горох, которое оформлено длинным шлейфом и украшено аппликацией в виде цветка розового цвета.

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Карина Черных
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