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19:32, 27 июня 2023Интернет и СМИ

Участница нового реалити-шоу на ТНТ рассказала о главном уроке проекта

Певица Ольга Серябкина рассказала, что шоу «Выжить в Дубае» научило ее жить настоящим
Ольга Серябкина

Ольга Серябкина. Кадр: Ляйсан Утяшева / YouTube

Бывшая солистка популярной группы SEREBRO, участница нового реалити-шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ Ольга Серябкина призналась, что участие в проекте научило ее жить настоящим моментом. О главном вынесенном из программы уроке она рассказала ведущей «Выжить в Дубае» Ляйсан Утяшевой в ее шоу «Дерзкая готовка» на YouTube.

Утяшева поинтересовалась у Серябкиной, чему ее научило участие в шоу. «Жизни здесь и сейчас. (…) Когда все может быстро измениться, когда ты поддаешься потоку. И иногда это нужно», — ответила певица.

Серябкина также заявила, что за время участия в шоу написала новую песню. «Не для себя, а для моей подруги Кэти Топурии. Я не могла ей сказать, что нахожусь на проекте», — призналась она.

Первый выпуск реалити-шоу «Выжить в Дубае» вышел 25 июня на канале ТНТ. В нем команда знаменитостей и «народная» команда, состоящая из конкурсантов, не связанных с шоу-бизнесом, будут соревноваться за денежный приз в 10 миллионов рублей. Ведущими проекта стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Ранее Утяшева рассказала о трудностях съемок проекта в Дубае. По словам ведущей, на съемочной площадке всегда дежурила машина скорой помощи.

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    Мария Большакова
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