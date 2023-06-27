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21:52, 27 июня 2023Россия

В Совфеде прокомментировали падение рейтинга популярности вице-президента США

Сенатор Пушков прокомментировал падение рейтинга популярности вице-президента США Харрис
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал падение рейтинга популярности вице-президента США Камалы Харрис в своем Telegram-канале.

По мнению российского сенатора, падение популярности Харрис означает, что на выборах президента США у Джо Байдена «нет заместителя», а нынешний вице-президент претендовать на свой пост «категорически не сможет». «С рейтингом минус 17 ей только хохотать и готовиться к отставке», — добавил он.

Ранее Алексей Пушков указал на фразу американского журналиста Сеймура Херша об отсутствии политической фигуры в США, способной спасти страну. По его словам, речь идет об отсутствии в США лидера, который смог бы «спасти страну» и вывести ее из того состояния, в котором сейчас находятся Соединенные Штаты.

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    Марина Совина
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