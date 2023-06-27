В Совфеде прокомментировали падение рейтинга популярности вице-президента США

Сенатор Пушков прокомментировал падение рейтинга популярности вице-президента США Харрис

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал падение рейтинга популярности вице-президента США Камалы Харрис в своем Telegram-канале.

По мнению российского сенатора, падение популярности Харрис означает, что на выборах президента США у Джо Байдена «нет заместителя», а нынешний вице-президент претендовать на свой пост «категорически не сможет». «С рейтингом минус 17 ей только хохотать и готовиться к отставке», — добавил он.

Ранее Алексей Пушков указал на фразу американского журналиста Сеймура Херша об отсутствии политической фигуры в США, способной спасти страну. По его словам, речь идет об отсутствии в США лидера, который смог бы «спасти страну» и вывести ее из того состояния, в котором сейчас находятся Соединенные Штаты.