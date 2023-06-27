Врач назвала россиянам главную ошибку в использовании шампуня

Врач Мухина: нельзя заменять гель для душа шампунем, поскольку он будет сушить кожу

Врач-косметолог и дерматолог Марият Мухина назвала россиянам главную ошибку в использовании шампуня. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

Доктор рассказала, что зачастую средство для очищения кожи головы вызывает сухость или перхоть, вследствие чего в целях экономии его решают использовать в качестве геля для душа. По словам специалистки, упомянутые продукты имеют разный состав, который учитывает особенности кожи, поэтому подменять их друг с другом нельзя.

«Кожа на голове более жирная, чем на теле. Поэтому шампунь содержит лаурилсульфат натрия или поверхностно-активные вещества в более высокой дозе, чтобы хорошо смывать жир. Эти компоненты будут сушить кожу на теле», — пояснила медик.

Помимо этого, эксперт уточнила, что в состав шампуней входят вещества для укрепления прядей и их роста, в том числе натуральные масла, органические экстракты, протеины и пептиды. «Поскольку задачи усилить рост волос на теле и превратиться снежного человека у нас не стоит, то и не стоит применять в качестве геля для ухода за шевелюрой», — предупредила Мухина.

Ранее блогер отказался от мытья головы шампунем на два месяца и поделился опытом. На 57-й день эксперимента Райт решил принять водные процедуры, используя куриное яйцо, содержимое которого втер себе в волосы. Мужчина отметил, что его разочаровало, что у него не получилось взбить пену.