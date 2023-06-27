Планета лишилась тропических лесов площадью с европейскую страну

Мэрилендский университет: в 2022 году территория тропических лесов сократилась на 10%

Территория тропических лесов в 2022 году сократилась на 10 процентов по сравнению с 2021-м, говорится в совместном отчете Института мировых ресурсов и Мэрилендского университета.

Потери составили 4,1 миллиона гектаров. Это сопоставимо с территорией Швейцарии. Обезлесение привело к выбросам углекислого газа в объеме 2,7 гигатонн.

Лидером по количеству сокращения покрова тропических лесов оказалась Бразилия. Там темпы утраты с 2021 года по 2022-й выросли на 15 процентов. В основном леса исчезают в районе реки Амазонки. На втором месте по потерям — Республика Конго. Также исследователи обратили внимание на стремительное сокращение тропических лесов в Гане и Боливии. При этом в Индонезии и Малайзии удалось сохранить темпы потери леса на рекордно низком уровне.

Специалисты обратили внимание на то, что территория сокращения тропических лесов продолжает расти несмотря на то, что в 2021 году 145 стран подписали Декларацию Глазго по лесам и землепользованию, в которой обязались к концу десятилетия сократить потери до нуля.

Ранее исследователи британского научного центра Rothamsted Research сообщили, что леса Амазонии на фоне климатического кризиса могут исчезнуть быстрее, чем ожидалось. Эта же судьба может ждать еще 20 процентов экосистем по всему миру, предсказали ученые.