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12:33, 27 июня 2023Бывший СССР

В Киеве понадеялись получить приглашение к интеграции в ЕС к концу года

Замглавы офиса Зеленского Жовква: Киев ожидает приглашения к интеграции в ЕС к концу года

Фото: Yves Herman / Reuters

Киев надеется получить приглашение к переговорам по интеграции в Европейский союз (ЕС) к концу 2023 года, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. Его слова передает РИА Новости.

«Есть все предпосылки, чтобы миссия Испании по председательству в Совете Европейского союза во второй половине 2023 года стала исторической», — сообщил он. Чиновник также возложил надежды на председательство Мадрида, которое в купе с успехами Украины по приближению к ЕС, должно воплотиться в начало переговоров.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует в июле получить приглашение в НАТО. Он также добавил, что в Киеве ждут четкий сигнал о пути страны к членству в альянсе.

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