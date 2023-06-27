На видео попало уничтожение техники ВСУ управляемой ракетой
Минобороны России опубликовало видео уничтожения техники ВСУ управляемой ракетой
Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении при помощи управляемой ракеты. Кадры появились в Telegram-канале ведомства.
«Экипаж разведывательно-ударного вертолета уничтожил управляемой ракетой боевую бронированную машину ВСУ вместе с экипажем», — говорится в подписи к видео.
Ранее стало известно, что российские военные поразили скопление техники ВСУ из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Удар по противнику был нанесен в районе Раздоловки и Богдановки.