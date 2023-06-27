Командир «Ахмата» назвал ежедневные потери «Группы Вагнера» в зоне СВО

Командир «Ахмата»: «Группа Вагнера» ежедневно теряла в зоне СВО не менее 500 человек

Суточные потери «Группы Вагнера» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составляли по меньшей мере 500 человек. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram.

По словам Алаудинова, у его подчиненных вызывало удивление то, какое количество сотрудников руководители ЧВК «ежедневно укладывали только для того, чтобы взять или удержать какую-то позицию».

Еще до штурма Артемовска «Группа Вагнера» потеряла до 20 тысяч человек, «а потом еще и в Артемовске столько же», отметил командир «Ахмата». «Не геноцид ли это русского народа», — задался вопросом Алаудинов.

Во вторник, 27 июня, президент России Владимир Путин назвал расходы бюджета на содержание «Группы Вагнера». По словам главы государства, эти расходы составили почти 200 миллиардов рублей с мая 2022-го по май 2023-го. При этом более 70 миллиардов рублей составило денежное довольствие сотрудников ЧВК.