WP: у Украины есть всего несколько недель для возвращения территорий

Профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон рассказал, при каких условиях Украина может вернуть утраченные территории. Его слова приводит Washington Post.

Эксперт назвал условие для возвращения территорий Украины и подчеркнул, что это должно произойти в течение всего нескольких недель. «Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не вернет себе всю свою территорию в течение 16 лет», — отметил он.

Профессор из США не уточнил, почему указал такой срок. Однако он отметил, что тупик в боевых действиях в течение лета грозит переходом конфликта в новую фазу. По словам Эллисона, многие сторонники Украины в Европе и в Соединенных Штатах «присоединятся к глобальному югу, призывающему обе стороны прекратить убийства и начать серьезные переговоры о прекращении огня».

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