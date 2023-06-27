Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:13, 27 июня 2023Мир

В США назвали условие для возвращения территорий Украины

WP: у Украины есть всего несколько недель для возвращения территорий

Фото: Unsplash

Профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон рассказал, при каких условиях Украина может вернуть утраченные территории. Его слова приводит Washington Post.

Эксперт назвал условие для возвращения территорий Украины и подчеркнул, что это должно произойти в течение всего нескольких недель. «Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не вернет себе всю свою территорию в течение 16 лет», — отметил он.

Материалы по теме:
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января 2022
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022

Профессор из США не уточнил, почему указал такой срок. Однако он отметил, что тупик в боевых действиях в течение лета грозит переходом конфликта в новую фазу. По словам Эллисона, многие сторонники Украины в Европе и в Соединенных Штатах «присоединятся к глобальному югу, призывающему обе стороны прекратить убийства и начать серьезные переговоры о прекращении огня».

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад не сможет победить Россию. По его мнению, успех Москвы неизбежен.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Крыму назвали причину разрушения Украины
    Лавров рассказал об альтернативе доминированию Запада
    Названы условия для укрепления рубля
    Влияние вулканов на климат оказалось недооценено
    В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать из России при режиме КТО
    В США назвали условие для возвращения территорий Украины
    В России заявили о своевременности пропаганды многодетности
    Месси рассказал о чувствах перед дебютом за «Интер Майами»
    В Нью-Йорке захотели спасти планету через дровяные печи
    Парень перепутал кнопку и воплотил в жизнь «худший кошмар»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.