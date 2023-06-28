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19:09, 28 июня 2023Из жизни

13-летний подросток отбился палкой от вцепившегося в него аллигатора

Click Orlando: в США подросток отбился от вцепившегося в ногу аллигатора

Фото: Ansie Potgieter / Unsplash

13-летний Габриэль Климис, житель штата Флорида, США, отбился от напавшего на него аллигатора палкой. Об этом сообщает Click Orlando.

Вечером 20 июня подросток вместе с друзьями прыгал с моста в ручей в городе Винтер-Спрингс. Когда Габриэль выходил на берег, из воды внезапно выпрыгнул аллигатор. Он вцепился в правую ногу подростка и начал тянуть его в воду. Габриэль тут же схватил палку и начал отбиваться. «Он продолжал тянуть, и тогда я попытался ударить его... В этот момент он меня отпустил... И я побежал так быстро, как только мог», — рассказывает пострадавший.

Подросток добежал до ближайшего дома, чтобы попросить о помощи, откуда позвонил своей матери и сообщил о случившемся. «Полный шок. Ужас, конечно. Очень страшно. Я сказала ему, чтобы он звонил в 911, а я сейчас приеду», — говорит мать мальчика Элисон Климис. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи отвезла подростка в больницу. В медицинском учреждении ему обработали раны, наложили швы, а затем отпустили домой.

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Элисон признается, что благодарна Богу за то, что ее сын остался жив. «Габриэль всю жизнь был крепким ребенком, и я думаю, эта ситуация это подтвердила. Все в больнице говорили: "Он Супермен". И это действительно так», — утверждает она. Как отметил подросток, он больше не будет плавать в ручье, однако собирается продолжать плавать и веселиться с друзьями в других водоемах.

Ранее сообщалось, что в США аллигатор выскочил из пруда, бросился на мужчину и попал на видео. Мужчине удалось убежать, после чего хищник вернулся в пруд.

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    Алиса Удовик
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