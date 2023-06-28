Аналог ChatGPT от Apple заменит программистов

Digital Trends: Apple встроит в приложение Xcode аналог ChatGPT для написания кода

Компания Apple рассматривает использование искусственного интеллекта (ИИ) для написания программ. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Журналисты медиа обнаружили в сети патент Apple, который описывает применение ИИ при написании кода. По словам инженеров компании, искусственный интеллект можно встроить в сервис Xcode, который будет автоматически проверять написанный код и предлагать свои варианты. По словам авторов, таким образом аналог ChatGPT от Apple может частично заменить программистов.

В документе также говорится, что встроенный в Xcode ИИ и чат-бот позволит сэкономить время специалистам. Также искусственный интеллект поможет новичкам быстрее разобраться и начать создавать собственные приложения, при этом не имея большого опыта.

Журналисты Digital Trends подчеркнули, что Apple собирается встроить свой аналог ChatGPT в уже работающий сервис, а не будет создавать новую программу. В связи с этим авторы сравнили подход Apple с тем, как компания Adobe интегрировала ИИ в свой графический редактор Photoshop.

В начале июня глава компании Apple Тим Кук заявил, что в его корпорации внимательно следят за развитием искусственного интеллекта. Предприниматель признался, что пользуется ChatGPT и «пребывает в восторге» от чат-бота.