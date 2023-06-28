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05:01, 28 июня 2023Бывший СССР

В Запорожье сообщили об авиаударе по скоплениям ВСУ на ореховском направлении

Рогов заявил, что по местам скопления ВСУ на ореховском направлении сбросили авиабомбы

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Тактическая авиация Воздушно-космических сил России нанесла бомбовый удар по местам скопления украинских войск в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что авиабомбы попали по противнику на ореховском направлении. Тем самым российские войска сорвали переброску подкрепления и резервов бронетехники наступающим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающимся захватить населенный пункт Работино.

27 июня Рогов сообщил, что ВСУ пошли в наступление в районе Работино. «Работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники», — написал Рогов. По его словам, что украинские военные пытаются продвигаться вперед любой ценой и, несмотря на потери, рассчитывают вернуть утраченные территории. «Идет стрелковый бой высокой интенсивности», — сказал Рогов.

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    Марина Совина
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