Профессиональная уборщица назвала самые раздражающие поступки клиентов

The Sun: профессиональная уборщица из Великобритании назвала худшие поступки клиентов

Занимающаяся клинингом женщина по имени Виктория из Великобритании рассказала о худших поступках клиентов. На ее видео в социальной сети TikTok обратило внимание издание The Sun.

Женщина заявила, что больше всего ее раздражает, когда наниматели ходят за ней по дому во время работы. «Вас наняли убраться в доме, но при этом или не доверяют, или считают, что вы не знаете, как это правильно делать. И буквально следуют за вами из комнаты в комнату, как бы проверяя, — описала она поведение некоторых клиентов. — Это невежливо, неуважительно и страшно раздражает».

Профессиональная уборщица также сказала, что называть специалиста по клинингу прислугой — верный способ разозлить его. «Сейчас не 1920-е, когда уборщики и домработницы и другой обслуживающий персонал находились на самом дне общества», — заявила Виктория.

Британка также утверждает, что ее и ее коллег выводит из себя, когда люди ходят по только что вымытому полу или просят выполнить работу других специалистов. Например, некоторые клиенты просили Викторию натереть полы олифой или помыть окна дома снаружи. Кроме того, по мнению женщины, не следует давать уборщику новые задания, когда до окончания его смены осталось несколько минут.

Ролик Виктории привлек большое внимание, а многие ее коллеги начали делиться своими историями общения с раздражающими клиентами. «Один мужик назвал меня горничной и щелкнул пальцами. Больше я туда не возвращалась», — написала одна из уборщиц.

«У меня есть правило: если я убрала комнату, второй раз работу не переделываю. И если они там сразу же нагадили, мне за повторную уборку никто не заплатит», — сказала вторая.

«Я убирала у бабушки одной женщины, и она буквально попросила меня побыть еще и ее сиделкой. Она хотела, чтобы я взяла у нее образец кала», — пожаловалась третья.

Ранее бывшая уборщица назвала секреты правильного выбора самой чистой кабинки в общественном туалете. Она сказала, что лучше всего пользоваться самыми дальними от входа кабинками.

