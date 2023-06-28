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13:34, 28 июня 2023Наука и техника

Найдена новая цель лечения агрессивного рака

IScience: обнаружена новая цель профилактики колоректального рака

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Отаго нашли новую цель лечения агрессивного рака толстой кишки. Это удалось сделать с помощью точного определения причины его распространения. Результаты работы опубликованы в журнале iScience.

В ходе исследования авторы обнаружили отклонения в коде инструкции ДНК, которые приводят к колоректальному раку. Для этого специалисты сосредоточили свое внимание на метилировании (химической модификации, также называемой эпигенетическим кодом) ДНК, которая контролирует поведение кода гена в клетке. Исследование уровней метилирования потенциально может помочь понять причины распространения метастаз, что можно использовать для выявления, профилактики и лечения рака.

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Для этого была изучена карта метилирования ДНК, а также то, как ведет себя ДНК у 20 пациентов с раком кишечника. Также команда проанализировала клинические образцы первичной опухоли толстой кишки и новообразований, которые распространились на печень. Было обнаружено около 300 областей гена, которые демонстрируют различные уровни метилирования ДНК при метастазировании в печени. Открытие показывает, что раковые клетки могут использовать уникальные паттерны метилирования, чтобы стать агрессивными.

В марте 2023 года сотрудники Монреальского университета усомнились в существующих методах лечения колоректального рака. Они пришли к выводу, что инулин увеличивает рост связанных с этим видом рака бактерий.

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    Елена Апазиди
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