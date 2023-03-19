Способы лечения колоректального рака поставили под сомнение

Frontiers in Microbiology: инулин увеличил рост связанных с колоректальным раком бактерий

Ученые из Монреальского университета поставили под сомнение ранее предложенные способы лечения колоректального рака. Выяснилось, что инулин увеличивает рост связанных с этим видом онкологического заболевания бактерий. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Известно, что группа штаммов кишечной палочки и поликетидсинтазы (pks и E. coli) вырабатывают колибактин — токсин, который вызывает двухцепочечные разрывы в ДНК клеток-хозяев. Это приводит к более высокой частоте мутаций, увеличивая вероятность опухолей кишечника. Предыдущие исследования выявили, что у 42 процентов здоровых людей в кишечнике была pks и E. coli по сравнению с 46 процентами пациентов с колоректальным раком.

Теперь специалисты сосредоточили свое внимание на поиске бактериальных составов, которые могли бы подавлять рост кишечной палочки и снижать выработку колибактина. В процессе были протестированы различные пищевые добавки, оказывающие положительное воздействие на здоровье пищеварительной системы. Среди таких был инулин — пищевые волокна, содержащиеся во многих продуктах растительного происхождения и продающиеся во многих аптеках под видом пребиотика.

При этом анализ показал, что инулин на самом деле увеличивает рост pks и E. coli и секрецию колибактина, влияющего на генетическую структуру клеток кишечника. Эксперименты на животной модели мышей, больных колоректальным раком, проиллюстрировали повышенный рост pks и E. coli, а также ускоренное развитие опухоли у мышей, получавших инулин.

Предварительные испытания, проведенные на образцах бактерий человеческого кишечника, подтверждают этот эффект: большинство штаммов способны использовать инулин для увеличения собственного роста. Это говорит о том, что вариант лечения колоректального рака инулином стоит отложить.