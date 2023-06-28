В России прояснили ситуацию с риском завоза чумы из Монголии

Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы на территорию России из Монголии

В соцсетях появились панические сообщения от пользователей, предположивших, что в России может возникнуть вспышка чумы из-за наличия очагов этого заболевания в Монголии. Однако Роспотребнадзор прояснил ситуацию и заверил, что риск завоза чумы исключен.

23 июня ТАСС сообщило, что в Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, насчитывается сто тридцать семь природных очагов чумы. Информагентство уточнило, что такую информацию привел Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии на международной конференции «Проблемы зоонозных инфекций». «В зоне повышенного риска западные регионы на границе РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой», — при этом заявили в исследовательском центре.

В тот же день стало известно, что Роспотребнадзор рекомендовал регионам быть готовыми к проведению мероприятий по профилактике чумы. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова. «Цель документа – минимизация рисков завоза этой опасной болезни на территорию нашей страны», — пояснили в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор еще 23 июня заявил в Telegram-канале, что поводов для беспокойства в связи с информацией об очагах чумы в Монголии нет. «Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по природным очагам на территориях, граничащих с РФ. (...) Специалисты Службы регулярно проводят профилактические мероприятия, предусматривающие вакцинацию граждан, проживающих на территориях природных очагов. Реализуются меры по контролю численности переносчиков этого опасного заболевания», — заверили в ведомстве. Там также подчеркнули, что благодаря профилактическим мероприятиям в России с 2017 года не было случаев заражения человека чумой.

27 июня Роспотребнадзор исключил риски завоза в Россию чумы с территории Монголии. Пресс-служба ведомства заявила, что случай заболевания человека этим недугом зарегистрирован на территории Монголии, которая граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 километров от российской границы. «Риск завоза заболевания с этой территории исключен», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что монгольские специалисты организовали комплекс мер против распространения инфекции, лица, подвергшиеся риску заражения, изолированы. В Роспотребнадзоре добавили, что постоянно взаимодействуют с монгольскими специалистами, ситуация находится на строгом контроле ведомства.

Некоторые российские издания опубликовали информацию о постановлении Роспотребнадзора с вводящими в заблуждение формулировками, утверждающими, что от регионов потребовали готовиться к эпидемии чумы или что страна готовится к приходу этого заболевания (1, 2). В соцсетях также появились панические сообщения и комментарии на эту тему от пользователей (1, 2, 3, 4).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»