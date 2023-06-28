Генерал ФСБ предупредил о риске превращения российских ЧВК в ОПГ из 90-х

Генерал-майор ФСБ Михайлов предупредил о риске превращения российских ЧВК в ОПГ из 90-х

Частные военные компании (ЧВК) в России без должного правового регулирования могут превратиться в организованные преступные группировки (ОПГ) из 90-х. О таком риске в среду, 28 июня, в беседе с «Лентой.ру» предупредил генерал-майор Федеральной службы безопасности России в отставке Александр Михайлов.

По словам Михайлова, разговоры о принятии в России закона, регулирующего деятельность ЧВК, ведутся более 15 лет. Однако до сих пор в законодательстве не появилось даже само понятие частной военной компании. У законодателей нет понимания, как должны строиться отношения государства с запрещенными в нем наемниками, которые по факту уже существуют.

В настоящее время ЧВК — это простые ООО, и подобный статус неизбежно порождает множество вопросов.

Вооруженная группа не может существовать без прав и обязанностей. Иначе ЧВК могут превратиться в банальные преступные группировки из «лихих» 1990-х Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов

Ранее юрист и политолог Максим Сытенков рассказал «Ленте.ру», что российские ЧВК не должны владеть тяжелым вооружением и применять его на территории страны, поскольку «это размывает монополию государства на насилие».

Подробности о том, что ждет российские ЧВК после мятежа «Вагнера», можно прочитать здесь.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина подняла вооруженный мятеж в России. Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям группы. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что после разговора с белорусским лидером Пригожин согласился остановить движение колонн по российской территории. Впоследствии в Кремле уведомили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».