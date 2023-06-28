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14:25, 28 июня 2023Россия

В России высказались о судьбе ЧВК «Вагнер» в Африке

Депутат Госдумы Чепа заявил, что ЧВК «Вагнер» продолжает работу в Африке

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Часть бойцов ЧВК «Вагнер» и сейчас находится в Африке. Организация занимается оказанием военной помощи, охраной и сопровождением. Некоторые члены ЧВК, которые сейчас ушли в Белоруссию, могут отправиться в Африку. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«ЧВК "Вагнер" — это юридическое лицо, которое занимается оказанием военной помощи в африканских странах. Они и сейчас там работают. Может, изменится название структуры, может, другие люди будут отвечать за организацию работ. Но эти структуры как работали до июньских событий, так и работают», — подчеркнул политик.

По словам Чепы, члены ЧВК «Вагнер» по-прежнему выполняют задачи в странах Африки в соответствии со всеми договоренностями, в том числе занимаются охраной и сопровождением. Он также не исключил, что часть тех, кто ушел в Белоруссию после мятежа, может в скором времени отправиться к коллегам в ЦАР.

Ранее стало известно, что власти ЦАР согласились принять любую другую помощь из России в случае ухода ЧВК «Вагнер». Дипломаты заявили, что в стране не произошло никаких очевидных изменений после попытки ЧВК «Вагнер» устроить мятеж в России.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. После этого в отношении него возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

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    Наталия Белова
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