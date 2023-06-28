Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:53, 28 июня 2023Наука и техника

ОС Windows перенесут в «облако»

The Verge: Microsoft запланировала сделать ОС Windows полностью «облачной»

Фото: Bibhash Banerjee / Unsplash

Компания Microsoft запланировала полностью перенести операционную систему (ОС) Windows в «облачное» хранилище. Об этом сообщает издание The Verge.

Как стало известно журналистам IT-портала, в Microsoft рассказали об этом в ходе слушаний Федеральной торговой комиссии США (FTC) по делу о приобретении студии Activision Blizzard. В корпорации пришлось раскрыть свои планы относительно ОС Windows, так как она связана с игровым бизнесом Microsoft. В актуальной июньской презентации, предназначенной для сотрудников, была описана возможность размещения Windows в «облаке».

По словам специалистов, операционную систему можно разместить в виртуальном хранилище и получать доступ к ней с любого устройства и браузера. Инженеры корпорации отметили, что это упростит взаимодействие с системой на разных девайсах.

Журналисты отметили, что подобная функция частично доступна корпоративным пользователям Windows, однако в будущем она появится и у обычных потребителей. Во внутренних материалах говорится, что с размещением Windows в «облачном» хранилище ОС сможет конкурировать с другими продуктами — например, ChromeOS от Google.

В начале мая инсайдеры рассказали, что Microsoft запланировала создание собственных процессоров. Чипы будут адаптированы для работы с операционной системой нового поколения Windows 12.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости
    В России отреагировали на выдвинутое Киевом условие начала мирных переговоров
    Песков подтвердил встречу Путина с Кадыровым
    «Роскосмос» показал первые снимки «Метеора-М» № 2-3
    Парикмахер назвала три вредные для волос прически
    В УЕФА отреагировали на призыв Украины исключить Россию из состава организации
    Домашние бульдоги напали на 13-летнюю российскую школьницу
    Николас Кейдж удивил фанатов необычным поступком в самолете
    В России начали продавать новый электрический Ford из Китая
    Названо политическое последствие акции сожжения Корана для Швеции
    ОС Windows перенесут в «облако»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.