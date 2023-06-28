Пассажир испражнился и помочился на борту самолета и был арестован

Пассажир рейса Air India из Мумбаи в Дели испражнился в салоне самолета и был арестован

Пассажир рейса авиакомпании Air India испражнялся, мочился и плевался на борту самолета и был арестован полицией. Об этом сообщает Asian News International.

Инцидент произошел на рейсе из Мумбаи в Дели. Члены экипажа обратили внимание на неправомерное поведение одного из пассажиров и сделали ему устное замечание, после чего о происходящем в салоне проинформировали командира воздушного судна.

Уточняется, что после приземления лайнера начальник службы безопасности авиакомпании прибыл в аэропорт Дели и сопроводил мужчину в полицейский участок. Правонарушителя отправили в суд, но позже выпустили под залог. Ведется расследование по делу.

В мае пассажир бизнес-класса авиакомпании Emirates напился в баре и попытался помочиться на попутчицу. Потерпевшая получила компенсацию от перевозчика.