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19:04, 28 июня 2023Забота о себе

Названы неочевидные ранние симптомы деменции

Невролог Ариф Далви: неспособность выражать мысли является ранним признаком деменции

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Неспособность выражать мысли и правильно подбирать слова является одним из ранних признаков деменции, считает невролог Ариф Далви. Его мнение приводит издание HuffPost.

Врач рассказал, что деменция чаще всего ассоциируется с потерей памяти и спутанностью сознания, однако эти симптомы появляются на поздних стадиях, когда лечение почти не дает улучшений. «Трудности с речью, включая неспособность подобрать слова, правильно построить предложение или выразить мысли, могут проявляться задолго до потери памяти», — описал первые симптомы старческого слабоумия Далви.

Невролог подчеркнул, что проблемы с речью должны насторожить, если проявляются постоянно, а не изредка. Еще одним неочевидным признаком заболевания он назвал неспособность ориентироваться на знакомых маршрутах. «Внезапное изменение личности или настроения без объяснения причин также должно вызывать тревогу», — добавил Далви.

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Врач предупредил, что деменция может появиться в любом возрасте, но после 65 лет риск возрастает многократно. Хотя заболевание является неизлечимым, по словам Далви, течение болезни можно замедлить, если начать терапию на ранних стадиях.

Ранее врач-невролог Мария Чердак рассказала о еще одном неочевидном признаке деменции. По ее словам, ухудшение слуха может свидетельствовать о развитии старческого слабоумия.

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    Екатерина Улитина
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