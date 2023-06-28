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19:30, 28 июня 2023Забота о себе

Определен самый эффективный способ похудения

Annals of Internal Medicine: самым эффективным способом похудения оказался подсчет калорий

Фото: I yunmai / Unsplash

Ученые из Иллинойского университета в Чикаго (США) определили, что диета с подсчетом калорий эффективнее при похудении, чем интервальное голодание. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

В исследовании приняли участие 77 человек с ожирением, которых разделили на три группы. Первая группа придерживалась диеты с подсчетом калорий, вторая питалась по часам, а третья — контрольная группа — не меняла пищевые привычки. Через год, сравнив показатели участников, ученые обнаружили, что сильнее других похудели те, кто считал калории, — они сбросили в среднем на 5,4 килограмма больше, чем контрольная группа. Участники, придерживающиеся интервального голодания, потеряли на 4,6 килограмма больше, чем худеющие в контрольной группе.

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По мнению диетолога и ведущего автора исследования Шухао Линь, оба способа похудения имеют примерно одинаковую эффективность, однако наиболее популярной среди худеющих оказалась диета с ограничением по времени. По его словам, простые требования интервального голодания помогают долго соблюдать его без срывов.

Ранее нутрициолог рассказала об идеальном графике питания для красивой фигуры. Она призвала отказаться от позднего ужина, который, по ее словам, приводит к повышению уровня сахара в крови.

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    Екатерина Улитина
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