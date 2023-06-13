Россиянам рассказали об идеальном графике питания для красивой фигуры

Нутрициолог Ольга Деккер призвала отказаться от позднего ужина ради красивой фигуры

Нутрициолог Ольга Деккер призвала отказаться от позднего ужина ради здоровья, хорошего сна и красивой фигуры. Об идеальном, по ее мнению, графике питания она рассказала «Ленте.ру».

Специалистка объяснила, что прием пищи незадолго до сна оказывает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, провоцирует появление изжоги, боли или тяжести в желудке. Из-за этого, продолжила она, человек может плохо спать.

Поздний ужин может привести к повышению уровня сахара в крови и стимуляции образования желудочных соков. Из-за этого человек может иметь проблемы со сном

Ольга Деккер нутрициолог

Деккер напомнила, что при отказе от позднего ужина необходимо следить за питательностью дневного рациона и качеством пищи. «Убедитесь, что получаете необходимые питательные вещества в течение дня, даже при ограниченных временем окнах для приема пищи. Обратитесь к диетологу, он составит рацион грамотно», — дала рекомендацию она.

Выбирайте пищу, богатую питательными веществами: овощи, фрукты, белки, здоровые жиры и цельные злаки Ольга Деккер нутрициолог

Нутрициолог привела пример грамотного планирования приемов пищи в течение дня. Так, по ее словам, время завтрака может варьироваться в пределах 7:00-9:00. Это первый прием пищи после ночного сна, который помогает активировать обмен веществ и обеспечить энергию на начало дня.

Между завтраком и обедом Деккер предложила запланировать питательный перекус (фрукт, орехи, йогурт) в промежутке между 10:00-11:00. Время обеда может быть от 12:00-14:00. Это должен быть основной прием пищи, включающий разнообразные продукты, призванные обеспечить энергией и питательными веществами на вторую половину дня.

В промежутке между 15:00-16:00, по словам нутрициолога, при желании можно устроить второй перекус. От 18:00 до 20:00 можно поужинать и после этого перед сном уже не есть. Ужин должен состоять из легких, но питательных продуктов, чтобы не перегружать организм перед ночным отдыхом.

Временные интервалы можно адаптировать в соответствии с вашим индивидуальным расписанием, потребностями и предпочтениями. Главное — следовать регулярности приемов пищи и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами в течение дня Ольга Деккер нутрициолог

Деккер подытожила, что время приема пищи — лишь один из множества факторов, влияющих на здоровье и вес. Важно принимать во внимание индивидуальные потребности и предпочтения каждого человека при разработке режима питания.

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