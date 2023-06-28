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16:32, 28 июня 2023Силовые структуры

Российский заключенный сбежал из колонии-поселения

В Ростовской области из колонии-поселения сбежал заключенный с наколотым на руке крестом

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Ростовской области сотрудники регионального управления ФСИН разыскивают заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в поселке Садковский. Об этом в среду, 28 июня, сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным издания, 35-летний россиянин, ранее осужденный за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью, сбежал около двух недель назад. Мужчина отбывал срок с марта. Силовики отмечают, что особая примета беглеца — наколотый на левой руке крест.

5 июня правоохранители задержали последнего из семи бывших заключенных, самовольно покинувших воинскую часть в районе Соледара в Донецкой народной республике.

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    Владимир Седов
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