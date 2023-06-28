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06:01, 28 июня 2023Интернет и СМИ

Мужчина узнал внезапный факт о девушке с сайта знакомств за 20 минут до встречи

Reddit: за 20 минут до свидания мужчина узнал, что девушка не говорит на его языке

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником Corndawgptang рассказал, как узнал о девушке, с которой общался в приложении для знакомств, внезапную правду за несколько минут до свидания. Мужчина выяснил, что его собеседница не говорит по-английски, хотя их переписка велась именно на этом языке.

Пользователь опубликовал скриншот переписки в приложении для знакомств, в которой девушка призналась, что не владеет английским и несколько дней использовала онлайн-переводчик для общения с ним. Пользователь сайта знакомств отметил, что она сообщила этот факт за 20 минут до их встречи.

«Дальше у меня было очень нелепое свидание. Она не могла понять ничего, из того что я говорил», — подписал скриншот мужчина. Кроме того, отвечая на комментарий одного из пользователей, он признался, что девушка заинтересовалась им. Сам же парень добавил, что его не впечатляют встречи с людьми, с которыми ему сложно общаться.

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В комментариях некоторые пользователи не увидели проблемы в том, что девушка не говорит по-английски. «Мой брат и его жена прошли тот же путь. Вначале оба использовали Google Translate. Они вместе уже 11 лет. Не позволяйте языку становиться препятствием для ваших отношений».

Другие читатели выразили противоположное мнение. «Как вы можете вести глубокие содержательные разговоры, имея языковой барьер?», «Однажды я встречался с девушкой, говорившей на иностранном языке. К сожалению, мы не смогли преодолеть языковой барьер, несмотря на все наши усилия», — высказались пользователи.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как оригинально отомстила обманувшему ее возлюбленному. Она спрятала собаку у его родителей, а мужчине сказала, что животное потерялось.

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    Мария Большакова
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