Массовая драка подростков в российском городе попала на видео

Драка подростков из-за девушек в Санкт-Петербурге попала на видео

В Санкт-Петербурге около торгового центра (ТЦ) «Галерея» вечером 27 июня произошла массовая драка с участием подростков. Конфликт в российском городе попал на видео, которое публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как несовершеннолетние прыгают друг на друга, толкаются, а потом одного из них хватает охранник ТЦ, и драка прекращается.

По данным канала, подростки брызгали друг в друга из газового баллончика, однако на кадрах этого не видно. В результате приехала полиция и задержала пятерых несовершеннолетних — четырех ребят и одну девушку, из-за которой и началась драка. В отношении молодых людей составили административные дела за мелкое хулиганство. После всех передали родителям.

Ранее на Муринской дороге в Петербурге участники ДТП устроили массовую драку со стрельбой.