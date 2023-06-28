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19:58, 28 июня 2023Забота о себе

Психиатры рассказали о значении повторяющихся снов

Психиатр Барретт: повторяющиеся сны вызваны глубокими переживаниями в реальной жизни

Фото: Hayley Murray / Unsplash

Повторяющиеся сны вызваны глубокими переживаниями в реальной жизни, страхом неудачи и некоторыми другими факторами. Об их значении и методах борьбы с ними рассказали CNN преподаватель психологии в Гарвардской медицинской школе Дейрдре Барретт и психиатр Алекс Димитриу, специализирующийся на изучении сна.

Повторяющимися снами считаются одни и те же сновидения, которые снились человеку чаще одного раза, объяснила Барретт. Чаще всего они связаны с очень глубокими переживаниями и серьезными проблемами в реальной жизни. Как правило, такие сны снятся в детстве, но это может продолжаться и во взрослом возрасте.

По словам Барретт, некоторым людям постоянно снится, что они опаздывают. Вероятно, это происходит из-за подсознательного страха не прийти вовремя на работу или пропустить важную встречу. Возможной причиной сновидений об экзаменах могут быть боязнь неудачи, социальное давление или неуверенность в себе. В то же время сны о потере или повреждении зубов могут быть связаны с потерей чего-то или кого-то в реальной жизни, чувством беззащитности или с проблемами со здоровьем.

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Димитриу отметил, что чаще других повторяющиеся сны видят люди с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) или повышенной тревожностью. В их случае психологические травмы настолько серьезны, что они продолжают напоминать о себе навязчивыми кошмарами с одним и тем же сюжетом.

Другой распространенной причиной повторяющихся снов Димитриу назвал апноэ во сне — расстройство, при котором во время сна у человека неоднократно останавливается дыхание.

По мнению специалистов, справиться с проблемой поможет осознание негативных причин, провоцирующих беспокойство, а также медитация. Если же повторяющиеся сны вызывают у человека стресс и ухудшают качество жизни на регулярной основе, необходимо обратиться за профессиональной помощью, подытожили психологи.

Ранее психолог назвал неожиданные плюсы и минусы сна обнаженным. По его мнению, ночной отдых без одежды, с одной стороны, помогает расслабиться, повысить самооценку и укрепить интимные отношения с партнером, а с другой — может вызывать стресс и беспокойство.

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    Наталья Обрядина
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