Россиянка купила дорогие часы в Дубае и попала под полицейскую проверку

Петербуженка не задекларировала привезенные из Дубая часы Cartier и попала под проверку

В петербургском аэропорту Пулково таможенники задержали 40-летнюю местную жительницу, которая приобрела в Дубае золотые часы Cartier за 2 миллиона рублей, а по возвращении в родной город не стала их декларировать и пошла по зеленому коридору. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, полиция начала проверку. Теперь женщине грозит статья 26.1 Уголовного кодекса РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»). По закону карманные и наручные часы с корпусом из драгметалла дороже 1 миллиона рублей нужно обязательно декларировать.

Ранее таможенники в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали россиянку, которая летела в ОАЭ и пыталась незаконно вывезти из страны пять когтей медведя и два рога лося.