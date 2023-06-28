Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:38, 28 июня 2023Путешествия

Рекордсмен по числу полетов назвал способ получить бесплатные услуги на борту

Рекордсмен по полетам посоветовал имитировать знакомство с экипажем ради бесплатных услуг

Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

Мировой рекордсмен по числу полетов назвал простой способ получить бесплатные услуги на борту. Его совет опубликовало издание The Washington Post.

Уточняется, что 69-летний консультант автосалона в Нью-Джерси Том Стукер (Tom Stuker) пролетел 23 миллиона миль — больше, чем любой человек в истории. Ради того, чтобы сделать путешествие на самолете более комфортным, американец посоветовал туристам имитировать знакомство с первым членом экипажа, которого встретят на борту.

По его словам, скорее всего, это будет старший бортпроводник. Опытный турист признался, что он всегда говорит ему или ей: «Я вас помню! В прошлый раз вы оказали мне прекрасную услугу. Я хотел бы еще раз поблагодарить вас». Стукер добавил, что это позволит получить «все виды бесплатных услуг» во время полета.

Материалы по теме:
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Еще один совет от рекордсмена по числу набранных миль — при посадке в самолет проверить в специальном приложении с картой салона наличие свободных кресел. Он пояснил, что пассажиры могут попросить стюардесс пересадить их на более комфортные места, если они будут не заняты. Таким образом можно бесплатно получить повышение класса обслуживания.

Кроме того, Стукер порекомендовал отказаться от привычки брать с собой багаж и ездить только с ручной кладью. «В каждом городе есть прачечные и магазины», — пояснил турист.

Ранее стюардесса рассказала о простом способе для пассажиров пересесть из эконома в бизнес-класс. Так, желающим путешествовать в бизнес-классе следует избегать повседневной одежды, такой как спортивные штаны, легинсы и шлепанцы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского заявили о тяжелом ходе контрнаступления
    Суд запретил часть треков рэпера Scally Milano
    Эксперт призвал лишить российские ЧВК тяжелого вооружения на территории страны
    Рекордсмен по числу полетов назвал способ получить бесплатные услуги на борту
    Диверсант устроил поджог на станции в российском городе и сбежал
    На Украине назвали условие для начала мирных переговоров
    Врачи назвали самые полезные в жару напитки
    Совершивший разбой стрелок-профессионал встретил полицейских с оружием в руках
    Власти предложили поднять планку зарплат для полных соцвзносов
    Жизнь российских школьников решили кардинально изменить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.