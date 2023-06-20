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20:26, 20 июня 2023Путешествия

Стюардесса рассказала о простом способе пересесть в бизнес-класс

Стюардесса рассказала, что желающим пересесть в бизнес-класс следует избегать шлепанцев

Фото: Killian Pham / Unsplash

Стюардесса рассказала о простом способе для пассажиров пересесть из эконома в бизнес-класс. Своими советами она поделилась с изданием Express.

По словам бывшей бортпроводницы Селины Беддинг (Celina Bedding), желающим путешествовать в бизнес-классе следует избегать повседневной одежды, такой как спортивные штаны, легинсы и шлепанцы. Это связано с тем, что члены экипажа с большей вероятностью переведут в первый класс пассажиров, которые «одеваются наряднее».

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Беддинг порекомендовала путешественникам выбирать комфортный, но не слишком расслабленный образ — например, блейзер и джинсы. Стюардесса добавила, что повседневная рабочая или деловая одежда также является подходящим вариантом. Кроме того, на женщинах всегда хорошо смотрятся длинные платья.

Эксперты по путешествиям Forbes Advisor согласились с советами бортпроводницы и пояснили, что, хотя выбор более презентабельной одежды не является гарантией повышения класса обслуживания, элегантный наряд «повысит ваши шансы быть выбранным».

Ранее сообщалось, что пассажир самолета получил повышение класса обслуживания до первого, бросил семью в экономе и был обруган в сети. Сидевшая в первом классе Джордин Винн оказалась по соседству с незнакомым 30-летним мужчиной и разговорилась с ним за выпивкой. Попутчик сообщил, что летел в самолете вместе с женой и двумя маленькими детьми, однако воспользовался возможностью пересесть в первый класс, чтобы поработать.

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    Марина Черняк
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