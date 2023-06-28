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14:01, 28 июня 2023Путешествия

Эстония продолжит выдавать визы россиянам

В МИД Эстонии сообщили о намерении продолжить выдавать россиянам гуманитарные визы

Фото: Alexander Nrjwolf / Unsplash

Власти Эстонии сообщили, что, в отличие от своих коллег в Латвии, они намерены продолжить выдавать россиянам визы по особым случаям, в том числе гуманитарные. Об этом сообщает издание ERR со ссылкой на пресс-секретаря эстонского МИД Анну Тислер-Лаврентьев.

«Насколько известно МИД, решение Латвии прекратить выдачу виз по гуманитарным соображениям является временным и будет оцениваться в дальнейшем в свете развития событий в России», — пояснила представитель ведомства.

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Она также добавила, что Эстония, Латвия, Литва и Польша прекратили выдавать визы россиянам на общих основаниях с прошлого года. Но остались исключения: гуманитарные и семейные визы. Тислер-Лаврентьев подчеркнула, что Эстония приняла дополнительные меры по укреплению границы.

Ранее сообщалось, что власти Латвии приняли решение прекратить выдачу всех типов виз россиянам из-за событий в России. Об этом заявил президент страны Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.

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    Марина Черняк
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