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12:18, 28 июня 2023Ценности

Блогерша сделала популярную процедуру в салоне и показала неожиданный результат

Блогерша Элла сделала ламинирование бровей и показала чересчур темные и густые волоски

Кадр: @userhquau2c1xv

Блогерша Элла (фамилия неизвестна) сделала популярную косметическую процедуру в салоне красоты и показала неожиданный результат. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом userhquau2c1xv рассказала, что прежде никогда не позволяла ухаживать за бровями мастерам и корректировала их самостоятельно. Однако она призналась, что решила попробовать популярную услугу ламинирования бровей, которая позволяет надолго фиксировать волоски в нужном положении.

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Сначала юзерша продемонстрировала внешность до манипуляций. На кадрах видно, что ее брови имеют естественную форму и светлый оттенок. Затем автор ролика предстала после визита в салон красоты, прикрыв руками рот от удивления, поскольку волоски на лице стали чересчур густыми и темными.

Видео стало вирусным и набрало более 1,2 миллиона просторов. Пользователи сети оценили новый внешний вид девушки в комментариях под постом. «Я отказываюсь верить, что с вами это произошло», «Это реально?», «Пожалуйста, скажите мне, что вам вернули деньги за это», «Я бровист и могу сказать, что ваш мастер ошибся с выбором оттенка», — высказались они.

Ранее в июне россиянка сделала татуаж бровей и попала в больницу. 32-летняя жительница Подмосковья на следующее утро после процедуры проснулась с сильной припухлостью, которая переходила с бровей на область переносицы. По этой причине женщина вызвала бригаду скорой помощи.

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    Екатерина Ештокина
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